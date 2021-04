Cinematografele din China au primit dispoziţii să proiecteze filme de propagandă de cel puţin două ori pe săptămână Cinematografele din China au primit dispozitii ca, incepand de saptamana aceasta, sa proiecteze filme de propaganda de cel putin doua ori pe saptamana pentru a marca cea de-a 100-a aniversare a Partidului Comunist, in luna iulie, informeaza DPA. Potrivit unei notificari publicate pe site-ul Administratiei Nationale a Cinematografiei, proiectiile ar urma sa creeze o ‘„atmosfera deosebita si calda’” cu prilejul aniversarii.Pana la finalul anului, filmele care vorbesc despre „dragostea pentru partid, dragostea pentru tara si dragostea pentru socialism” ar trebui proiectate la salile din „fiecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

