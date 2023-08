Cinema în aer liber, de mâine până pe 10 septembrie. Intrarea este liberă „Cinema in aer liber” se intoarce pe Insula Artelor din Parcul Titan cu 21 dintre dintre cele mai bune filme ale ultimilor ani, care acopera toata paleta de genuri cinematografice, de la drama si thriller la comedie si chiar animatie. Acestea vor putea fi urmarite la Bucuresti, timp de patru saptamani, de marti pana duminica, in perioada 15 august – 10 septembrie. Intrarea la proiectii este libera. „Cinema in aer liber” aduce anul acesta pe marele ecran filme noi in Selectia oficiala – program care in fiecare an reuneste cele mai apreciate filme de autor care au avut premiera mondiala la festivaluri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

