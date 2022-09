Stiri pe aceeasi tema

- Ideea de a apela la un psiholog atunci cand ai anumite probleme, nu mai este un subiect controversat sau de ascuns. In ultimii ani tot mai multe persoane apeleaza la serviciile unui psiholog, mai ales in perioada pandemiei. Familii cu copii, cupluri sau persoane singure au cautat rezolvarea problemelor…

- Autoritațile au anunțat in ultimul bilanț, cel de marți, 9.864 de cazuri noi de COVID. Totodata, au fost raportate și 43 de decese, dintre care doua raportate anterior intervalului de referința.Ministerul Sanatații va anunța in bilanțul de la ora 13:00 numarul de cazuri de COVID inregistrate in ultimele…

- Astazi, 9 august 2022, in județul Alba au fost raportate 73 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 56.694 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 53.711 de persoane au fost declarate vindecate și s-au…

- In cazul unui control ANAF se incepe cu o analiza de risc Foto: Facebook.com/Agenția-Naționala-de-Administrare-Fiscala-ANAF RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 37 de miliarde de lei a încasat ANAF, în ultimele șase luni, din controalele efectuate la peste 18 mii de persoane…

- Romania va fi reprezentata saptamana viitoare de Sorana Cirstea și Mihaela Buzarnescu la turneul de la Praga, in timp ce Ana Bogdan și Irina Begu vor evolua la Varșovia (alte doua romance se vor duela pentru un loc pe tabloul principal). Ambele competiții fac parte din categoria „WTA 250”.

- „Este vremea sa ducem razboiul pe teritoriul Rusiei", scrie, azi, un editorialist al publicatiei britanice The Times, Roger Boyes. El a fost corespondent Reuters la Moscova si, ulterior, a lucrat pentru The Times de la Varsovia, unde a scris despre revolutia declansata de Solidarnosc. Boyes arata ca…

- Președintele Volodimir Zelenski a indemnat miercuri Uniunea Europeana sa lase Ucraina sa sa porneasca pe drumul spre aderarea la blocul comunitar, avertizand ca ambițiile teritoriale ale Rusiei se intind de la Varșovia la Sofia, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Un barbat și o femeie au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa un accident produs pe strada Buziașului din Lugoj. Conform lugojinfo.ro, șoferul le-a spus polițiștilor ca transporta mai multe pisici, iar la un moment dat una dintre ele a intrat sub pedale, la picioarele barbatului. Șoferul ar fi intrat…