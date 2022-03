Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Totul pentru un suras” din Bacau ce are ca scop principal de activitate susținerea, modernizarea, eficientizarea, creșterea calitații, precum și imbunatațirea continua a vieții sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilitați, precum și a copiilor ce provin din medii devaforizate, a identificat…

- O noua sarbatoare in cinematografia romaneasca se anunta in perioada 5-6 martie, la Buhusi, acolo unde regizoarea Elisabeta Bostan va fi sarbatorita pentru intreaga activitate, chiar in orasul natal. Potrivit reprezentantilor Asociatiei ARTIS, organizator al festivalului, CineCopilaria va aduce la Casa…

- in luna martie se va organiza Festivalul de film pentru copii „Cinecopilaria” In cadrul evenimentului, organizat de Primaria Buhusi, Asociatia „ARTIS” si Casa de Cultura Buhusi, vor fi proiectate filmele „Veronica”, „Naica” si „Campioana”, precum si un interviu cu Elisabeta Bostan. „Sunt foarte emotionata,…

- Asociația „Totul pentru un suras” din Bacau, cu insuși Moș Craciun, a fost, joi, 23 decembrie a.c. la copilașii frumoși ai gradiniței Școlii Gimnaziale Coțofanești, comuna Coțofanești, județul Bacau, cu daruri multe, jucarii, dulciuri speciale și rechizite necesare gradiniței pentru activitatea didactica.…

- Este vorba despre un proiect pentru un teatru de animație. „Looking inward to look forward” pentru „Clipa și ațele-ncurcate”, un proiect cat un spectacol, derulat prin Asociația ”Karpen 2010” – președinte Alina Filimon – cu fonduri de la Fundația Comunitara Bacau, administrator al ”Fondului pentru un…

- Este vorba despre un proiect pentru un teatru de animație. „Looking inward to look forward” pentru „Clipa și ațele-ncurcate”, un proiect cat un spectacol, derulat prin Asociația ”Karpen 2010” – președinte Alina Filimon – cu fonduri de la Fundația Comunitara Bacau, administrator al ”Fondului pentru un…

- Bucurie fara margini pentru o parte din copiii de la Buhuși, membri ai Școlii de Dans Adamas din localitate. Vineri, 17 decembrie, la Casa de Cultura „Elisabeta Bostan” a avut loc ce-a de-a IV-a ediție a Spectacolului de Craciun care, incet, incet, devine tradiție. Costumații speciale, in teme de Craciun,…

- Militarii Bazei 95 Aeriana impreuna cu Asociația ,,Valoare Plus” și-au unit forțele pentru a aduce o bucurie celor care nu au parte de așa ceva in mod obișnuit. Proiectul consta intr-o acțiune caritabila reprezentata de asigurarea unei mese calde pentru oamenii strazii. „Impreuna am asigurat zilnic…