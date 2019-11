Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus la Sanatate, in Guvernul Orban, Victor Costache, s-a inscris sa lucreze la Spitalul de Urgența din Sibiu, au spus reprezentanții Consiliului Județean Sibiu, in subordinea caruia se afla spitalul din oraș. Unitatea medicala a scos la concurs un post de chirurg cardiovascular, conform…

- Agentia Domeniilor Statului, cu sediul in str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1 Bucuresti, in calitate de concedent, organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea concesionarii unor suprafete de teren cu destinatie agricola, proprietate publica sau privata a statului, aflate in administrarea Agentiei…

- Ministerul Tineretului și Sportului organizeaza, in data de 22.10.2019, la sediul sau din Bucuresti, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de director al Clubului Sportiv Municipal Baia Mare – instituție publica aflata in subordinea MTS. Conditiile de participare, actele…

- R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacau, cu sediul in Bacau, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Bacau, organizeaza examen/concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de inginer diplomat PNA/CNS in zilele de 09 octombrie 2019 și 10 octombrie 2019, ora 09:30.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Ionut Toader, ar fi fost beneficiarul unei ordonanțe cu ”dedicație” care i-a permis sa devina angajat pe perioada nedeterminata pe postul de asistent universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi, dezvaluie Ziarul de Iași. Pana…

- Intr-un text postat pe pagina sa de Facebook, citat de Mediafax, Catalin Canciu vorbeste despre politizarea sistemului de invatamant si despre lupta pe care a dus-o cu politicienii care doreau sa instaleze in fruntea inspectoratului propriul om. El declara ca a refuzat sa stea in genunchi pentru „a…

- Primaria Timișoara cauta sa angajeze un director care sa conduca un serviciu important. Potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției, este nevoie de un șef pentru Serviciul Public Asistența Medicala Școlara, fiind organizat concurs privind ocuparea acestui post vacant. Conform reprezentanților…