- Majoritatea absoluta a angajaților Teatrul Dramatic Rus de Stat ”A. P. Cehov”, a venit in apararea directorului sau, Artist al Poporului din Republica Moldova, Constantin Haret și a solicitat prelungirea contractului sau de munca și neadmiterea destabilizarii atmosferei creative in teatrul rus de catre…

- Scena politica de la Chisinau a intrat în trepidatie cam odata cu tratamentul ignobil la adresa ajutorului umanitar acordat de România în diferite forme. Amprenta solida lasata de România în Republica Moldova, cu precadere pentru cetatenii sai - ce se confrunta…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite vineri, intr-un mesaj pe Facebook, mulțumiri speciale poporului roman și președintelui Klaus Iohannis pentru ajutorul umanitar acordat de Romania. Dodon precizeaza ca cel mai important ajutor primit de Republica Moldova in aceasta perioada sunt…

- Directorul Teatrului Dramatic Rus de Stat "A. P. Cehov", Artistul Poporului din Moldova, Constantin Haret și soția sa, maestra in arta, actrița Alla Tuz-Haret, in cadrul unei emisiuni live organizate de acest teatru pe rețelele de socializare, au vorbit despre viața lor in condiții de carantina și de…

- 40.000 de masti de protectie au fost donate de orasul Nanchang din China pentru municipiul Ungheni din Republica Moldova. In semn de multumire, primaria din Ungheni a afisat un banner pe care apare harta Statelor Unite, dar cu drapelul Chinei. Greșeala, sau un „gest de mare mulțumire poporului chinez”?…

- 80 la suta dintre respondenți considera ineficienta pregatirea on-line pentru examenul de bacalaureat al absolvenților claselor a XII-a. Așa arata rezultatele unui chestionar lansat de Ombudsmanul Copilului. Chestionarul a inclus cinci intrebari care se refera la examenul de bacalaureat al absolvenților…

- Maestrul in Arte și compozitorul Eugen Mamot, distins cu titlul de Artist al Poporului, a fost infectat cu coronavirus in spitalul in care era internat de mai multe saptamani din cauza unor intervenții chirurgicale la picior. Anunțul a fost facut pe facebook de catre de fiul compozitorului.

