Stiri pe aceeasi tema

- Primaria va monta noi parcometre in oras, in cursul lunii septembrie. Furnizarea aparatelor va fi facuta de catre firma Avitech SRL, cu care municipalitatea a incheiat un contract de aproape 500.000 lei, fara TVA. In total, este vorba despre 14 parcometre, in conditiile in care, in prezent, pe raza…

- Municipiul Iasi, prin Directia Fond Locativ, anunta ca in luna septembrie va fi refacuta lista care stabileste ordinea in repartizarea locuintelor construite prin ANL, aprobata de Consiliul Local prin Hotararea nr. 99/31.03.2022. Termenul limita stabilit pentru depunerea/completarea dosarelor de obtinere…

- Cel mai simplu lucru din lume e sa dai din gura, pe o scena pregatita de colegii tai, unde toti cei din jurul tau te lauda, iar tu faci promisiuni. Si declami, cu cuvinte cat mai mestesugite, cat de mult te chinui pentru un anumit lucru, cum nu dormi noaptea pana nu oferi poporului excelenta. Oricum…

- Prefectura organizeaza astazi, incepand cu ora 10, o ceremonie de celebrare a Zilei Imnului de Stat. Vor fi intonate, pe rand, cantecele care, de-a lungul istoriei, au reprezentat imnuri de stat ale Romaniei, iar manifestarea se va incheia cu o parada a garzii de onoare. Ceremonia impune restrictionarea…

- LIVE VIDEO| Ședința CL Alba Iulia: Creșterea tarifului maximal la taxi și majorarea prețurilor la salubrizare și deszapezire stradala, pe ordinea de zi LIVE VIDEO| Ședința CL Alba Iulia: Creșterea tarifului maximal la taxi și majorarea prețurilor la salubrizare și deszapezire stradala, pe ordinea de…

- Municipalitatea incearca sa obtina fonduri PNRR pentru achizitia de noi mijloace de transport. Primaria va depune doua proiecte in acest sens,1 cu scopul de obtine o finantare pentru 18 tramvaie si 25 de autobuze. Astfel de proiecte au fost depuse deja de alte orase din tara, la prima sesiune PNRR destinata…

- In perioada 15-20 iulie 2022, candidații admiși in urma repartizarii computerizate depun dosarele de inscriere la liceul unde au fost admiși, a transmis Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Potrivit IȘJ Covasna, nedepunerea la termen atrage dupa sine pierderea locului. „Ședința comisiei pentru…