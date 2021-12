Cine verifică persoanele carantinate/izolate, după ce polițiștii au refuzat s-o mai facă. Scandal imens la Ministerul de Interne Polițiștii au refuzat sa mai verifice persoanele carantinate/izolate deoarece nu au astfel de atribuții. Astfel ca autoritațile au trimis pe teren, in locul lor, pompierii! Ministerul de Interne a decis sa formeze patrule mixte formate din polițiști și pompieri, decizie ce nemulțumește sindicaliștii din poliție. Aceștia spun ca a pune pompierii sa verifice izolații/carantinații la […] The post Cine verifica persoanele carantinate/izolate, dupa ce polițiștii au refuzat s-o mai faca. Scandal imens la Ministerul de Interne first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

