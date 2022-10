Cine va fi noul președinte al ANRE In aceasta luna expira mandatul lui Dumitru Chirița de președinte al ANRE, iar șansele sa mai obțina un nou mandat sunt aproape zero și deja PSD a pregatit un inlocuitor al acestuia. Potrivit informațiilor noastre, cele mai mari șanse pentru șefia Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE le are actualul secretar general al Guvernului, Marian Neacșu. Incepand din ianuarie 2017 și pana la sfarșitul lui 2021, acesta a mai ocupat diverse funcții la ANRE, fiind chiar vicepreședinte intre 2017 și 2019. Mai trebuie precizat ca Marian Neacșu a fost mult timp și secretar general… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

