”Batem palma?” Pro TV propune un nou concurs surprinză!

Pro TV propune ”Batem palma?”, un nou show cu câștiguri financiare. Emisiunea de intuiție este dedicată tuturor celor ce vor să-și încerce norocul și va fi plină de adrenalină și neprevăzut. Noua producție de televiziune are la bază formatul internațional Deal or no deal. Spectacolul… [citeste mai departe]