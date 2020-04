Cine sunt şi cu ce se ocupă cele cinci soţii ale lui Călin Popescu Tăriceanu Ajuns la varsta de 68 de ani, liderul ALDE a avut nu mai puțin de cinci soții, iar cu patru dintre ele a și facut cate un copil. Playtech a dedicat un material fostelor soții ale senatorului, in care le prezinta pe fiecare dintre fostele doamne Tariceanu. Soția numarul 1 Despre aceasta exista cele mai puține informații. Femeia, pe nume Rodica, și politicianul s-au cunoscut in studentie, pe holurile facultații, iar mariajul lor a durat numai patru ani. In prezent, femeia locuiește in America, este casatorita, are copii, ba chiar și nepoți. Soția numarul 2 Livia Popescu… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

