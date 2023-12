Cine sunt românii morți în incendiul de la Ferma Dacilor In incendiul de la Ferma Dacilor, din Tohani, și-au pierdut viața opt persoane, dintre care trei copii. Printre aceștia, se afla și unul din copiii patronului Cornel Dinicu. Marți dimineața, in a doua zi de Craciun, un incendiu devastator a mistuit Ferma Dacilor, o pensiune care funcționa fara autorizație de securitate la incendiu de ani de zile. Ultimul control efectuat de autoritați a avut loc in 2019, cand au fost identificate mai multe nereguli, fara ca acestea sa fie remediate. La momentul izbucnirii incendiului, in pensiunea Ferma Dacilor se aflau 26 de persoane, in principal apropiați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul generalului Petru Baiceanu, sef al Directiei Generale de Informatii a Armatei, se afla printre victimele incendiului de la Ferma Dacilor, au confirmat, miercuri, surse judiciare pentru Agerpres.roEste vorba despre Vlad Baiceanu, un student in varsta de 21 de ani.Cele sapte victime carbonizate care…

- Printre persoanele gasite carbonizate in incendiul de la Ferma Dacilor se afla și un tanar de 21 de ani – Vlad Baiceanu, care este fiul generalului Petru Baiceanu, seful Directiei Generale de Informatii a Armatei (DGIA). Mama lui Vlad Baiceanu, tanarul mort la Ferma Dacilor, este Elena Baiceanu, directoare…

- Una dintre victimele incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, este fiul șefului Direcției Generale de Informații a Apararii, generalul Petru Baiceanu, potrivit unor surse judiciare. Vlad Baiceanu avea 21 de ani și era student la Universitatea din București, și și se numara printre…

- Apar detalii șocante in legatura cu persoanele decedate in incendiul devastator de la Ferma Dacilor, din județul Prahova. 7 oameni au murit carbonizați, in dimineața celei de-a doua zi de Craciun, dupa ce pensiunea a fost cuprinsa de flacari puternice. 26 de persoane erau cazate in interiorul locației.…

- Anca este tanara din Calarași care a venit la petrecerea tinerilor fotbaliști fara sa iși anunțe tatal antrenor.Cristian Gavrila a fost chemat la fața locului sa confirme daca are vreo ultima veste de la fiica sa handbalista.Anca avea 20 de ani, era o studenta model și a moștenit pasiunea pentru sport…

- Update: Incendiul a fost lichidat. A șasea victima a fost extrasa carbonizata. Update: pensiunea Ferma Dacilor nu are autorizație de securitate la incendiu. Update: pana la ora 12. 10, cinci persoane au fost scoase carbonizate a fost gasita de pompieri. Trei persoane raman disparute. update O echipa…

- Update: pana la ora 12. 10, cinci persoane au fost scoase carbonizate a fost gasita de pompieri. Trei persoane raman disparute. update O echipa de specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica va fi trimisa la Tohani pentru a sprijini ancheta in cazul incendiului devastator care a izbucnit,…

- A inceput campania ,, Dar din suflet pentru seniori ” de Craciun. Varstnici din municipiul Brașov, cu venituri reduse, pot beneficia de tichete valorice in valoare de 200 lei. Cu ocazia sarbatorilor de Craciun, in perioada 20 noiembrie – 22 decembrie 2023, Direcția de Asistența Sociala deruleaza Campania…