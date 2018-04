Stiri pe aceeasi tema

- Jurații de la ”Romanii au talent”, Florin Calinescu, Mihaela Radulescu, Andra și Andi Moisescu, au avut vineri o seara pe cinste. Au fost preselecțiile de la enisiunea urmarita de foarte mulți telespectatori, iar protagonistul a fost Calinescu. Apariția unei membre a Lotul Național de Scrima l-a impresionat…

- Elevii lui Mihai Petre au facut spectacol pe scena “Romanii au talent”. Cei doi i-au impresionat pe jurați și au mers in etapa urmatoare cu 4 de da. Mihai și Anne au executat un dans sezual ce a atras atenția tuturor, Cei doi au fost felicitați de Andra, Mihaela Radulescu, Andi Moisescu și Florin Calinescu.…

- Un roman venit din SUA, Radu Cernat, a ridicat publicul in picioare cu un spectacol electronic de laser și lumini la ”Romanii au talent” , mergand mai departe cu patru de ”Da”. Vineri seara, la ediția cu numarul șapte a show-ului ”Romanii au talent”, ajuns la cel de-al optulea sezon, Radu Cernat, un…

- Alvaro Stoian, in varsta de 17 ani, s-a nascut in Spania, dar parinții lui sunt romani. El locuiește in Madrid, acolo unde studiaza pianul, instrument cu ajutorul caruia a impresionat și juriul de la Romanii au talent. Alvaro nu vorbește foarte bine limba romana, dat fiind faptul ca nu a trait in țara…

- Bianca Ceaușescu, o romanca de 19 ani, plecata de 16 ani in Spania, a cucerit juriul de la Romanii au talent cu un numar de flamenco de excepție. Cei patru jurați de la sezonul 8 al emisiunii concurs de la Pro Tv au fost impresionați de dansul Biancai și mai ales de trairile acesteia. Bianca, nascuta…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…