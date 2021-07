Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter american care efectua un zbor de antrenament a aterizat de urgența, joi, in sensul giratoriu din Piața Charles de Gaulle din Capitala, dupa ce a zburat peste coloane de mașini, din cauza unei defecțiuni tehnice. Intervenția agenților de circulație a facut sa fie evitata o tragedie. In…

