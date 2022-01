Stiri pe aceeasi tema

- A fost razie in noaptea de duminica spre luni in Capitala. Politistii rutieri au aplicat 65 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 26.000 de lei, au retinut zece permise si au intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive,…

- Organizația PSD Giurgiu este in pragul imploziei din cauza deputatei Elena Dinu care vrea cu disperare sa preia șefia partidului in acest județ de la deputatul Marian Mina „Scheletu”, finul baronului Niculae Badalau. Elena Dinu, noua baba Dochia de la Giurgiu Dupa ce a ajuns deputat PSD ca urmare a…

- La ora actuala, organizația PSD Giurgiu este un butoi cu pulbere din cauza viselor de preamarire ale unei deputate, fosta pupila a baronului Niculae Badalau. Ciolacu, „fermecat” de deputata Elena Dinu, pentru binele soțului acesteia ii ofera sprijinul necesar Așadar, deputata PSD de Giurgiu, Elena Dinu,…

- Marcel Ciolacu și Florin Cițu se amenința reciproc cu ruperea coaliției, din cauza Planului Național de Redresare și Reziliența.Un atac fațiș a venit și din partea ministrului social democrat al Finanțelor. Adrian Caciu reproșeaza fostei guvernari conduse de Florin Cițu ca modul in care s-a realizat…

- Politistii si procurorii efectueaza, joi, perchezitii in Capitala si in judetul Calarasi la firme suspectate ca vindeau online electrocasnice si articole de uz gospodaresc fara a evidentia in contabilitate operatiunile comerciale efectuate. Potrivit unui comunicat al DGPMB, Serviciul de Investigare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca mai mulți membri ai familiei sale au avut Covid 19 și s-au tratat cu antivirale de la o persoana care „le aducea din Moldova”. Liderul recunoaște ca o asemenea situație este „inacceptabila” și da vina pe proasta organizare a autoritaților. „Am avut toti nepotii,…

- Fostul baron PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, ajuns ca urmare a trocului politic pe funcția de vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei, vrea cu orice preț sa revina iar in PSD. Potrivit informațiilor noastre, Niculae Badalau a avut recent o intalnire de taina cu…

- Numarul polițiștilor și jandarmilor din Capitala, implicați in controale pentru respectarea masurilor sanitare, dupa ora 20, va fi suplimentat. Prefectura Capitalei anunța intensificarea controalelor in București, pentru cel puțin o luna, incepand de miercuri seara. „Prefectul Capitalei, Alexandra…