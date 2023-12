Cine sunt „jupânii” înalților funcționari publici La sfarșitul acestui an, premierul Marcel Ciolacu a emis o decizie privind numirea celor cinci „jupani” care vor evalua, in urmatorii trei ani, pe inalții funcționari publici din țara noastra. Premierul Marcel Ciolacu a stabilit recent cine sunt membrii Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale inalților funcționari publici. Practic, comisia de evaluare este formata din cinci membri desemnați in urma propunerilor formulate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Adrian Veștea, și de președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Vasile-Felix-Cosma.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

