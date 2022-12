Cine sunt frații Tate. Tristan și Andrew, colecționarii de ceasuri și bolizi de lux, acuzați de trafic de persoane Tristan Tate și Andrew Tate sunt cunoscuți drept doi britanici milionari stabiliți in Romania. Presa de la noi din țara a inceput sa scrie despre cel dintai in anul 2018. La acea vreme, Tristan Tate o cucerise pe Bianca Dragușanu, la scurt timp dupa ce blondina se desparțise de Victor Slav. Tanarul e de origine britanica și s-a stabilit la noi din anul 2015.Inițial, Tristan Tate a stat la Brașov, oraș in care a deținut trei apartamete. Ulerior, el le-a vandut și a decis sa se mute intr-o vila luxoasa din Pipera, acolo unde mascații au descins recent. Fostul Biancai Dragușanu a practicat o buna… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Moment trist in atletismul romanesc, dupa ce unul dintre tehnicienii de top, profesorul Petre Lengyel Ionescu, a incetat din viata, la varsta de 66 de ani. Nascut in data de 9 iulie 1956, la Brasov, Petre Lengyel Ionescu a fost un profesionist desavarșit, un om care și-a dedicat viața sportului de performanța.…

- Cercetatorii de la Laboratorul Național Lawrence Livermore din Statele Unite au realizat cu succes fuziune nucleara care produce mai multa energie decat consuma in proces, un pas major in dezvoltarea de tehnologii care sa furnizeze energie nelimitata, ieftina și curata, scrie Washington Post . Scopul…

- Invazia militara abuziva a Rusiei impotriva Ucrainei i-a schimbat viata si lui Radu Hossu. Pana pe 24 februarie, era preocupat de rafuielile din politica romaneasca. Dupa aceasta data, aproape toata atentia sa a mers catre refugiatii ucraineni care ajungeau la Brasov, unde Radu Hossu este consilier…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, in discursul sustinut luni la plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului consacrat comemorarii a 35 de ani de la Revolta Anticomunista de la Brasov din 15 noiembrie 1987, ca „in Romania, efectele nocive ale comunismului se resimt si in zilele noastre, in viata…

- Minorul a murit pe loc in urma caderii in gol de la aproximativ 7-8 metri, dupa ce s-a izbit direct de pamant. "Echipajul Serviciului Județean de Ambulanța a fost solicitat sa intervina in cazul unui minor de 13 ani, solicitarea catre dispeceratul 112 fiind aceea ca minorul a fost gasit aruncat de pe…

- Noul atacant al Iașiului, Shayon Harrison, a povestit ce a sesizat in primele sale luni in Romania, de la viața cotidiana la cea religioasa, de la reacțiile oamenilor din oraș la modul cum il trateaza. Shayon Harrison, 25 de ani, a sosit recent in capitala Moldovei, la Iași, pentru a pune umarul la…

- Mii de britanici au iesit sambata in strada pentru a protesta impotriva cresterii costului vietii.”Sprijiniti grevele”, „Inghetati preturile, nu oamenii” sau chiar „Taxe pentru bogati”, se putea citi pe pancartele purtate de manifestantii de la Londra, care s-au indreptat, la apelul mai multor organizatii,…