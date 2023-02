Cine sunt afaceriștii arestați în Turcia, responsabili pentru clădirile „de calitate” care s-au prăbușit la cutremur Autoritatile din Turcia au informat, duminica, ca pana acum au fost emise 113 mandate de arestare in legatura cu constructii care s-au prabusit in urma cutremurelor de luni. Procurorii din orașul Adana au emis ordonanța de reținere pentru 62 de persoane in legatura cu o ancheta deschisa in legatura cu cladirile care s-au prabușit la cutremur. Printre ei se afla Hasan Alpargun, proprietarul unei companii care a construit cladiri distruse in orașul Adana. El a fost reținut sambata la Nicosia, in Cipru. Un intreg ansamblu rezidențial s-a prabușit Arestat a fost și Mehmet Yașar Coșkun, antrepenorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunile de salvare continua in Turcia, insa, la șase zile de la cutremurele de luni, echipele de intervenție se tem ca sunt mai degraba operațiuni de recuperare. Intervențiile din sudul Turciei sunt perturbate și de inrautațirea situației de securitate. Sambata, doua grupuri de salvatori germani…

- Operațiunile de salvare continua in Turcia, insa, la șase zile de la cutremurele de luni, echipele de intervenție se tem ca sunt mai degraba operațiuni de recuperare. Iși pastreaza speranțele ca vor aparea miracole. Intre timp, bilanțul continua sa creasca. Sunt cel puțin 25.000 de morți – peste 21.000…

- Douasprezece persoane din sectorul constructiilor au fost arestate in Turcia dupa prabusirea a mii de cladiri in sudul tarii in urma seismului de luni, au relatat sambata media locale, citate de AFP. Cei plasati in detentie sunt un antreprenor din provincia Gaziantep si 11 persoane din provincia Sanliurfa,…

- Antreprenorul Complexului Rezidențial de lux cu 250 de apartamente din provincia turca Hatay, care s-a prabușit in urma cutremurelor, a fost reținut pe aeroportul din Istanbul. Mehmet Yasar Coskun era pe cale sa zboare in Muntenegru. Cara o suma uriașa de numerar. „Ronesans Rezidans”, un ansamblu cu…

- Arhitectul Complexului Rezidențial de lux cu 250 de apartamente din provincia turca Hatay, care s-a prabușit in urma cutremurelor, a fost reținut pe aeroportul din Istanbul. Mehmet Yasar Coskun era pe cale sa zboare in Muntenegru. Cara o suma uriașa de numerar. „Ronesans Rezidans”, un ansamblu cu blocuri…

- „Ronesans Rezidans”, un ansamblu cu blocuri de 12 etaje și 250 de apartamente, care a fost finalizat in 2013 in Antakya, Hatay, a fost distrus complet in urma cutremurului din Turcia și sute de oameni au murit prinși sub ruine, potrivit publicației turce Cumhuriyet, potrivit dha.com Fii la…

- Mai mulți copii au fost recuperați in viața de salvatorii din Turcia dupa zeci de ore in care au fost prinși sub daramaturi, in zonele grav afectate de cutremurul din 6 februarie, relateaza Al Jazeera , care citeaza presa truca. Printre aceștia se numara o fetița de 12 ani din provincia Malatya, care…

- Un bloc de șase etaje s-a prabușit la cateva ore dupa cutremurul cu magnitudinea 7,8 pe Richter care s-a produs in Turcia, luni dimineața.O filmare publicata pe rețelele de socializare și preluata de mai multe agenții de presa, printre care și Al Jazeera, arata momentul in care cladirea cade brusc,…