- La Chișinau s-a desfașurat Campionatul Republicii Moldova la lupte greco-romane, U-15 și lupte feminine, categoria „senioare”. In cadrul campionatului nu doar au fost desemnați campionii și deținatorii medaliilor de argint și bronz, dar și sportivii care vor reprezenta Republica Moldova la campionatele…

- Pe parcursul a doua zile, Federația de Lupte din Republica Moldova a organizat la Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport, Campionatul Național la categoria de varsta sub 15 ani, dar și Campionatul Republicii Moldova la lupte feminine, rezervat senioarelor.

- BUCURESTI. Cei mai buni luptatori de sambo din Romania si-au dat intalnire, recent, la Campionatul National. Clubul Sportiv Universitatea Arad (antrenori: Carol Szabo si Arpad Nagy) a fost la inalțime, cu cinci titluri de campioni naționali, cinci medalii de argint și alte șase de bronz.

- Campionatul National de Sambo pentru seniori, intrecere desfasurata la Bucuresti, le a adus din nou medalii surorilor Valvoi, de la CS Farul Constanta.La categoria 65 kg, Anda Mihaela Valvoi a cucerit medalia de aur, devenind astfel campioana a Romaniei, in vreme ce, la categoria 54 kg, Denisa Nicoleta…

- Insp. de poliție penitenciara Catalin ANDREI, inspector in cadrul Penitenciarului Gaești, a devenit recent vicecampion național la Sambo. Acesta a obținut medalia de argint la Campionatul Național de Sambo 2024 (cadeți, respectiv seniori), competiție desfașurata in perioada 16 – 17 martie, in municipiul…

- Dupa o prima zi cu patru clasari pe podium pentru sportivii de la CSS ”Constantin Istrati” Campina , duminica, 25 februarie, Campionatul Național de Atletism in Sala pentru sportivi sub 16 și sub 18 ani, etapa a doua, a continuat, atleții campineni fiind inscriși in alte cateva probe.

- Sala Polivalenta ”Pitești Arena” a gazduit, in perioada 9-11 februarie 2024, Campionatul Național de Ju-Jitsu 2024. Organizat pentru toate categoriile de varsta (U8, U10, U12, U14, U16, U18, U21, seniori & veterani) și pentru toate disciplinele de concurs ale Federației Internaționale Ju-Jitsu (JJIF)…