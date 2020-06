Cine se riscă? Un festival din Serbia oferă intrare liberă pentru toți cetățenii români Festivalul Way of Life, care se desfașoara in perioada 17 – 19 iulie la Varșeț (Serbia) ofera in acest an intrarea libera pentru toți cetațenii romani care dovedesc acest fapt prin buletin. Organizatorii evenimentului care are loc intr-o locatie mirifica langa Varset (aproximativ zece kilometri de granita), in Serbia, le ofera in acest an intrarea gratuita tuturor cetatenilor din Romania, Polonia, Finlanda, Japonia și Austria, iar biletele pentru cei care nu vin din aceste țari costa 40 de euro. Festivalul W.O.L.F. va avea loc la rezervatia naturala „Straza“, pe partea dreapta a raului Karas,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cifrelor preliminare publicate astazi, de Comisia Europeana , numarul persoanelor care și-au pierdut viața pe drumurile din UE in 2019 este mai mic decat cel din anii precedenți. Se estimeaza ca 22 800 de persoane au murit intr-un accident rutier anul trecut, cu aproximativ 7 000 de decese…

- O asociatie sustinuta de Comisia Europeana a intocmit o lista cu regiuni turistice, in care riscul de imbolnavire de COVID-19 este considerat redus. Aici se gasesc destinatii din Grecia, Portugalia, Croatia, Muntenegru, Polonia, Malta, Finlanda, Georgia, Austria, Slovenia, Lituania, Letonia, Finlanda…

- Cum se impart cele 500 miliarde de la UE sau „Cine imparte parte-și face“. Cei mai importanți beneficiari ai fondului de reconstrucție, de 500 miliarde de euro, sunt, de departe, Germania și Franța. Cele doua state vor primi fiecare cate 107,38 miliarde euro (3,13 % din PIB), respectiv 96,38 miliarde…

- Unul din trei (32%) locuitori ai Uniunii Europene nu putea face fata in 2019 unor cheltuielii financiare neasteptate, precum costul unei interventii chirugicale, o inmormantare, inlocuirea unui automobil sau a unei masini de spalat, arata datele publicate marti de Eurostat. In randul statelor membre…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.349 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29 in Franța, 271 in Germania, 71 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in…

- Romania a terminat anul trecut cu cel mai mare deficit din UE: 4,3% din PIB. Care sunt cele 16 țari care au produs mai mult decat au cheltuit Deficitul guvernamental a crescut atat in zona euro cat si in UE in 2019, insa doar doua state membre au avut deficite egale sau mai mari de 3% din PIB: Franta…

- Industria turismului este vitala pentru locurile de munca pe care le asigura in unele state membre ale Uniunii Europene, precum Grecia, unde, in anul 2017, acest sector era responsabil pentru 26% dintre locurile de munca in economia de business (exceptand sectorul financiar), urmat de Cipru (20%),…