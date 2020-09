Cine procesează cea mai mare cantitate de dioxid de carbon Principalul motiv pentru incalzirea globala este reprezentat de cantitatea masiva de dioxid de carbon eliminat in atmosfera de mașini, avioane și vaci. O planta descoperita recent se pare ca proceseaza CO2 mai eficient decit padurile amazoniene, in aceeași suprafața. O planta care crește natural in zonele aride din Africa de Sud a devenit foarte populara in ultimul an. Aceasta este destul de frumo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent al Organizatiei Muncipale a PSD Caracal a decis, luni seara, excluderea din partid a deputatului Dan Ciocan. Principalul motiv este absenta acestuia din Parlament, la votarea motiunii de...

- Ambasada Statelor Unite la București a suspendat procesarea vizelor in regim normal și se lucreaza doar situațiile de urgența sau de importanța critica. La solicitarea Europa FM, Ambasada Statelor Unite la Bucrești precizeaza ca “procesarea vizelor diplomatice si oficiale precum si serviciile de viza…

- Barbatul suspectat ca și-a omorat iubita, in noaptea de duminica spre luni, in fața unui bloc din Cluj-Napoca a fost prins de polițiști la Suceava, potrivit Mediafax.Surse din randul anchetatorilor susțin ca barbatul suspectat ca și-a injunghiat mortal iubita in noaptea de duminica spre luni…

- Principalul virusolog chinez, academicianul Zhong Nanshan, a anunțat ca RPC și Rusia intenționeaza sa efectueze teste comune ale vaccinurilor impotriva COVID-19, transmite "Interfax". Despre acest lucru a declarat Nanshan in cadrul unei conferințe medicale ruso-chineza dedicata luptei impotriva coronavirusului,…

- E.ON propune solutii inovatoare de energie pentru un viitor mai sustenabil si mai verde, prin reducerea amprentei de carbon Pana in 2030,compania isi propune reducerea cu 50% a emisiilor de carbon aferente energiei vandute, iar pana in 2050 obiectivul este sa reduca aceste emisii la zero; P ...

- Doi tineri din Sibiu au pus pe picioare, in premiera in Romania, o afacere inedita in agricultura: peleți de ingrașamant eco din lana de oaie. Marius Laabs și Lioara Vasilescu au pariat pe agricultura din Romania, iar la inceputul acestui an au inființat Naked Sheep SRL, firma care produce ingrasamant…

- Industria auto europeana se confrunta incepand din 2017 cu o creștere ușoara a emisiilor medii de dioxid de carbon, in ciuda eforturilor de a promova achiziționarea mașinilor electrice. Datele provizorii publicate de Agenția Europeana de Mediu (EEA) pentru 2019 arata o noua creștere ușoara, in contextul…

- Start-up-ul american Prometheus Fuels susține ca a dezvoltat o tehnologie prin care capteaza dioxidul de carbon din aer și il transforma in benzina. Planul companiei este sa vanda carburantul la benzinarii la un preț foarte apropiat de cel al carburanților produși in mod tradițional din petrol. Principalul…