Administratoarea de la INFOEL care iși bate joc de mancarea copiilor și nu a facut nimic sa ii scape de șoarecii din internat, e la un pas sa scape de dosarul penal din 2019, in care este acuzata ca a falsificat nu mai puțin de 38 de sentințe judecatorești, din postura de angajat al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara. Sentințele au stat la baza unor intabulari ilegale. Femeia inca n-a fost trimisa in judecata, iar anul viitor, fapta urmeaza sa se prescrie… In centrul scandalului de la liceul INFOEL este Anișoara Moldovan, administratoarea, care are pe mana atat cantina, cat și internatul…