Unul dintre foștii lideri ai PSD abia eliberat din penitenciar a inceput, impreuna cu un fost șef de serviciu secret, sa-l consilieze pentru un important om de afaceri care vrea sa intre in politica mare. Potrivit informațiilor noastre, implicarea omului de afaceri Dan Șucu in finanțarea echipei de fotbal Rapid București nu este intamplatoare intrucat acesta viseaza sa candideze in 2024, atenție, la funcția de președinte al Romaniei. Un rol cheie in implicarea omului de afaceri in fotbal și in politica l-a avut și-l are fostul sforar șef al PSD, Viorel Hrebenciuc, recent eliberat condiționat din…