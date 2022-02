Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Gheorghe, in varsta de 50 de ani, este unul dintre jurații de la „Dancing on Ice: Vis in doi ”, difuzat de Antena 1. La masa juriului i se alatura Simona Punga, Mihai și Elwira Petre. Cu un palmares olimpic și competițional puternic in domeniul patinajului artistic, participant al Jocurilor Olimpice,…

- „Dancing on Ice: Vis in doi” incepe in curand la Antena 1, iar noua celebritati vor patina alaturi de dansatori profesionisti, in fiecare saptamana, pentru a impresiona juriul si telespectatorii. La masa juriului se vor afla Mihai si Elwira Petre, Simona Punga si Cornel Gheorghe.

- Ce a facut Zanni cu banii caștigați la Survivor In 2021, Zanni este cel care a caștigat finala Survivor Romania. Dupa luni bune petrecute in Dominicana, el s-a dovedit a fi cel mai bun concurent și preferatul publicului. Așadar, ajutat de propria sa determinare, dar și de votul telespectatorilor, a…

- Ce vedete vor concura la Dancing on Ice, de la Antena 1 In urma cu doar cateva zile, aflam ca Dancing on Ice se lanseaza in Romania. Este vorba despre un format internațional de mare succes, achiziționat de Antena 1. O emisiune spectacol in care echipe formate din vedete și profesioniști danseaza pe…

- Cine prezinta Te cunosc de undeva in locul lui Cosmin Seleși Cosmin Seleși a incheiat dupa mulți ani colaborarea cu Antena 1 la finele anului trecut. Mai mult decat atat, simpaticul prezentator se pare ca s-a mutat la Pro TV. Seleși a fost vazut in cadrul show-ului de Revelion de la Pro TV. Nu se știe…

- Cine jurizeaza MasterChef in 2022 Dupa o pauza de aproximativ 2 ani, MasterChef a revenit ieri la Pro TV. Noutați descoperim in ceea ce privește juriul. Chef Foa, Chef Joseph Hadad și Chef Radu Dumitrescu stau la masa juriului in noul sezon MasterChef. Daca primii doi au mai facut parte din juriul indragitului…

- Audiențe TV de 1 decembrie. La ce s-au uitat romanii Romanii care au ales sa stea acasa in mini vacanța de 1 Decembrie au urmarit, in cea mai mare parte, programele oferite de Pro TV și Antena 1. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Andreea Ioana (@andreeaesca) Peste 1,9 milioane…

- Ce vedem la tv in mini vacanța de 1 Decembrie Mini vacanța de 1 Decembrie este deosebit de importanta pentru toate televiziunile din Romania. Sunt cateva zile de sarbatoare, iar mulți dintre romani stau mai mult in case, așteptand programe tv cat mai interesante. Ca in fiecare an, Pro TV și Antena 1…