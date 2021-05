Stiri pe aceeasi tema

- Sa ai un medic de familie pe care sa stii ca te poti baza la nevoie este esential pentru propria sanatate si stare de bine. Cum iti schimbi medicul de familie in cazul in care actualul te nemultumeste dintr-un motiv sau altul, afli in continuare de la doi specilisti direct implicati in sistem: un medic…

- Procedura pentru inscrierea copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2020 – 2021 incepe. Care sunt pașii de urmat Miercuri, procedura pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021 – 2022 incepe, cand școlile și inspectoratele școlare sunt așteptate pentru a afișa…

- Sorin Carțu (65), președinte la CS Universitatea Craiova, a analizat jocul echipei dupa ce Marinos Ouzounidis (52) l-a inlocuit pe Corneliu Papura (47) pe banca formației din Oltenia. La finalul lunii ianuarie, CS Universitatea Craiova l-a demis pe Corneliu Papura, care se afla la al 4-lea mandat pe…

- Urmeaza doar cateva zile pana ce romanii iși mai pot depune cererile de amanare a ratelor pentru anul 2021. Aceștia trebuie sa indeplineasca anumite condiții pentru a putea beneficia de neplata la timp a creditelor.

- Conducerea clubului CSM Fagaras a luat o prima masura in incercarea de redresare a echipei masculine de handbal, care a pierdut ultimele cinci meciuri de campionat si ocupa locul 12 in clasamentul Ligii Nationale. Astfel, incepand de vineri, 5 martie, noul antrenor al echipei este profesorul Mitica…

- Mulțumita în parte Brexit, Lituania devine rapid un hub fintech dupa ce un numar tot mai mare de companii financiare digitale britanice aplica pentru autorizare la Vilnius pentru a putea opera în continuare în Uniunea Europeana, relateaza Euractiv.Țara baltica din zona euro…

- Mediucl Valeriu Gheorghița a explicat care sunt pașii ce trebui parcurși in cazul infectarii cu COVID-19: "Sunt situații care sunt nedorite. Oamenii trebui sa ințeleaga ca atunci cand sunt diagnosticați cu infecția cu COVID-19 trebuie sa țina legatura cu medicul de familie. Daca sub tratamentul la domiciliu…

- Manchester City a invins Swansea City, scor 3-1, și s-a calificat in sferturile de finala din FA Cup. Formația de pe Etihad Stadium a devenit prima echipa din Premier League care a caștigat 15 meciuri la rand in toate competițiile, iar Pep Guardiola (50 de ani) a atins o borna istorica pe banca „cetațenilor”:…