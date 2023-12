Cine intră în „lupta” pentru fotoliul de la Cotroceni? Două nume noi apar ca variante de prezidențiabili în PNL Din 2023 mai sunt doar cateva saptamani. Urmeaza 2024, an cu mai multe randuri de alegeri, inclusiv prezidențiale. Se fac sondaje de opinie, iar la nivelul partidelor se poarta deja discuții cu privire la strategiile electorale și la potențialii candidați cu care formațiunile politice se pregatesc sa intre in cursa pentru Cotroceni. Cine va intra, […] The post Cine intra in „lupta” pentru fotoliul de la Cotroceni? Doua nume noi apar ca variante de prezidențiabili in PNL first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ilie Bolojan și Emil Boc sunt variante de prezidențiabili in PNL, in opinia lui Robert Sighiartau, vicepreședintele PNL. El spune ca partidul are nevoie de un candidat „care sa traga brandul PNL in sus, dupa imaginea personala”.Intrebat la RFI daca PNL va merge cu Nicolae Ciuca in alegerile prezidențiale,…

