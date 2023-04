Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea varfului muntos Matterhorn va fi eliminata de pe ambalajul Toblerone dupa ce o parte din productia batonului de ciocolata va fi mutata in afara Elvetiei, ceea ce inseamna ca se incalca restrictiile de marketing legate de utilizarea iconografiei elvetiene, relateaza The Guardian. Muntele de…

- Guvernul britanic a luat in calcul posibilitatea exterminarii tuturor pisicilor de companie in primele zile ale pandemiei de Covid, a declarat un fost secretar de stat, citat de The Guardian. Nu era clar daca pisicile domestice pot transmite coronavirusul, a afirmat James Bethell. El a declarat pentru…

- Aeronava Boeing RC 135W care apartine fortelor aeriene britanice a survolat marti zona Dobrogei, fiind escortata de doua avioane de lupta Eurofighter Typhoon. Zborul aeronavei a fost urmarit cu interes pe un site de specialitate de mii de oameni. .Aeronava Boeing RC 135W este avionul de recunoastere…

- Județul Cluj are la dispoziție un laborator modern de cautare-salvare. Acesta este dotat cu o drona performanta care include o camera de termoviziune, dar și o camera distincta, mobila, care ofera aceeași facilitate. Astfel, salvatorii pot identifica mult mai ușor eventualele victime in cadrul misiunilor…

- Specialiștii formați in cautare - salvare urbana au lucrat și pe parcursul zilei de 11 februarie, pentru a identifica sinistrați sub ruinele și daramaturile blocurilor puternic avariate in urma seismului. Echipa USAR Moldova a format mai multe sectoare de cautare și s-a deplasat in orașul Antakya, pentru…

- Amplificarea rivalitații intre mercenarii Wagner și Ministerul rus al Apararii reprezinta "factorul cheie" care a dus la incheierea campaniei de recurtare a pușcariașilor, transmite Ministerul Apararii din Marea Britanie, citat de The Guardian.

- Salvatorii romani au scos de sub daramaturile unei cladiri cu noua etaje o femeie, in varsta de 55-60 de ani. Victima era constienta si a fost predata echipajelor medicale. Potrivit IGSU, la solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile modului de cautare-salvare RO-USAR au continuat, inclusiv…

- INTERVENȚIA Echipei Romaniei de cautare-salvare, RO-USAR, a reușit identificarea și recuperarea de sub daramaturi a unei familii (2 adulți și un copil). Cei doi adulți sunt in viața și au fost transportați la ambulanța, insa din nefericire copilul a fost gasit fara viața. Prima misiune a Echipei Romaniei…