- Barbatul care l-a injunghiat saptamana trecuta pe patronul clubului Nuba este un albanez in varsta de 35 de ani, care a fost dat in urmarire. El a parasit tara intre timp, scrie News.ro. ”Fata de inculpatul RROSHKODOL (FOST SHKODA) ELIS, cetatean albanez, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis mandatul…

- Albanezul Rroshkodol Elis, in varsta de 35 de ani, a fost dat in urmarire in baza unui mandat de arestare emis de Judecatoria Sectorului 2. Acesta este principalul suspect in cazul injunghierii patronului localului Nuba din București.„Fata de inculpatul RROSHKODOL (FOST SHKODA) ELIS, cetatean albanez,…

- Agresorul este cetațean albanez și, potrivit unor surse judiciare, acesta a fugit din țara imediat dupa atac. Pe numele sau a fost emis mandate de arestare in lipsa pentru 30 de zile, aflandu-se acum pe lista cetațenilor urmariți internațional de catre autoritațile romane.”RROSHKODOL (FOST SHKODA) ELIS,…

- Barbatul care l-a injunghiat saptamana trecuta pe patronul clubului Nuba este un albanez in varsta de 35 de ani, acesta fiind dat in urmarire. ”Fata de inculpatul RROSHKODOL (FOST SHKODA) ELIS, cetatean albanez, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis mandatul de arestare preventiva nr. 69/UP din…

- Jean Sasu, patronul clubului Nuba a fost injunghiat in urma cu trei zile. Poliția inca nu l-a gasit pe atacatorul albanez. Patronul cafenelei din din Dorobanți povestește, de pe patul de spital, ca ar fi vorba despre un atac la comanda facut la adresa sa și se teme ca un astfel de incident s-ar pute

- Jean Sasu se afla pe primele pagini ale ziarelor, dupa ce a fost injunghiat de un client pe terasa cafenelei, chiar dupa-amiaza. Dupa toate cele intamplate, nu toata lumea știe cine este patronul Nuba din București, de fapt. Barbatul a absolvit Facultatea de Drept. Iata cine este Jean Sasu, de fapt!

- Individul care l-a injunghiat joi dupa-amiaza pe patronul Nuba a fugit imediat dupa atacul sangeros. Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind momentele de dupa atac, atunci cand barbatul fuge.Reamintim faptul ca Jean Sasu, unul dintre patronii localului de fițe din București, a fost injunghiat…

- PIC S.A. – in faliment Lichidatorul judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL, anunta scoaterea la vanzare a creanței PIC S.A– in faliment, in valoare de 175.804.412 Lei, deținuta conform titlului executoriu constand in Decizia Civila nr. 521/R din data de 19 decembrie 2016, pronunțata…