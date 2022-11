Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Crețan este profund afectata la o luna de la moartea soțului ei, Nosfe. Concurenta de Chefi la cuțite a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare și a postat o fotografie emoționata cu regretatul artist. Iata ce a transmis Madalina Crețan!

- Dupa cum bine știm cu toții, contul de Instagram al Madalinei Crețan, soția lui Nosfe, a fost șters, dupa ce mai mult internauți au dat report. Ce decizie a luat partenera regretatului artist. A postat un mesaj emoționant in mediul online.

- Colegii de breasla, dar și toți cei care l-au cunoscut pe Nosfe ii simt lipsa regretatului artist. Unul dintre cei mai buni prieteni al lui Nosfe și-a tatuat chipul regretatului artist pe braț și a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iata ce și-a inscripționat pe mana!

- Madalina Crețan, soția regretatului cantareț Nosfe, a oferit primul interviu dupa decesul soțului ei cu care are o fetița. Aceasta a recunoscut ca i-a fost spart contul de Instagram și ca nu i s-a intamplat doar ei acest lucru.

- Nosfe s-a stins din viața in urma cu aproape o saptamana. Artistul a lasat in urma o soție indurerata și o fetița. Chiar daca cele doua au un mare gol in inima dupa decesul artistului, Madalina Crețan și fiica ei primesc sprijin de la oamenii din jurul lor.

- Lumea artistica este in doliu! Anunțul ca Nosfe a murit a lasat o lume intreaga in lacrimi. Majoritatea vedetelor sunt in șoc dupa aflarea veștii. Mulți iși indreapta acum atenția spre soția cantarețului care ii plange lipsa. Cei care ii cunoașteau pe soți apreciau foarte mult relația frumoasa pe care…

- Vestea ca Nosfe a murit la varsta de 37 de ani a venit ca un șoc pentru toata lumea. La cateva ore dupa ce a fost anunțat decesul artistului, soția lui a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant. Ce a postat Madalina Crețan in amintirea indragitului rapper.

- Prima reacție a soției lui Nosfe, dupa anunțul ca rapperul a murit. Soția artistului a facut public, pe rețelele de socializare un mesajul emoționant. Ce a transmis partenera de viața a celebrului cantareț dupa vestea șocanta care a zguduit lumea muzicala in aceasta dupa amiaza.