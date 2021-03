Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a trei dintre agentii de la Sectia 16 Politie din Capitala acuzati ca au batut in septembrie anul trecut doi tineri in zona Eroii Revolutiei. Alti trei agenti au fost plasati sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, iar fata de unul nu a fost…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Bucuresti a ramas fara permis de conducere pentru o perioada de 90 de zile, dupa ce a fost prins de radar conducand cu o viteza de 219 km/h pe DN 2 E85, in afara localitatii Costesti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Un Logan cu numere de inmatriculare furate de la alte mașini de poliție, uniforme, experiența anilor ca agenți. Așa au facut doi foști polițiști, scoși din sistem, o mica avere, in cateva luni, scrie Antena 3 . Barbații, falși polițiști, foloseau autoturismul neinscripționat, dar cu numere MAI, uniformele…

- Petreceri private cu zeci de persoane care nu respectau masurile de prevenție au fost intrerupte in acest weekend de polițiștii din Capitala. Potrivit Antena 3 polițiștii au intervenit și in cazul unui eveniment privat ținut la un hotel de lux la care au participat mai multe vedete printre care Bianca…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…

- Mai mulți romani au fost amendați de Poliție cu sume de cate 4.500 de lei pentru postari pe rețele sociale care au constituit „continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia”. Potrivit Ministerului de Interne, au fost constatate 123 de astfel de abateri online. Cei care s-au trezit cu poliția…

- Doua persoane au fost agresate, miercuri seara, in municipiul Constanta, dupa ce masina in care se aflau a fost blocata de doua autoturisme din care au coborat mai multi barbati. Politistii fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in acest scandal, potrivit news.ro. Potrivit…