Președintele Volodimir Zelenski l-a propus pe Rustem Umerov pentru funcția de ministru al Apararii pe timp de razboi, in condițiile in care Oleksii Reznikov și-a dat luni demisia. Rustem este șeful principalei agenții de privatizare din Ucraina. Candidatura lui Umerov trebuie sa fie aprobata de Parlament inainte de numire, noteaza Reuters. „Domnul Umerov nu are […]