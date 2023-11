Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a murit, vineri, intr-un tragic accident pe drumul național DN7, in județul Arad, in timp ce o alta femeie a fost grav ranita, conform informațiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad.

- Un șofer de TIR in varsta de 59 de ani și-a pierdut viața, joi de dimineața, in urma unui accident rutier urmat de incendiu, pe DN5. Tragedia s-a produs pe sensul de mers catre Giurgiu, in zona localitații Daia, scrie News.ro.Accidentul in care au fost implicate un TIR incarcat cu peleti si unul care…

- El este Timotei, tanarul care s-a stins din viața in cumplitul accident de motocicleta, in Arad. Era student la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Timișoara, dar și-a gasit sfarșitul la varsta 22 de ani.

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier pe șoseaua de centura a municipiului Radauți. Cel decedat este un barbat de 32 de ani, din Marginea. Se numește Daniel Nechitean, iar inainte de evenimentul care avea sa-i curme viața a fost la ...

- Lumea sportului este zguduita de vestea morții unui sportiv legendar și un exemplu de dedicare și devotament fața de sportul pe care il practica. Eugen Kantor, un renumit culturist roman cu peste 30 de titluri caștigate la nivel național și internațional, a decedat in urma unui antrenament la sala și…

- Un barbat a murit dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp la ieșire din Suceava spre Adancata. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, iar potrivit ISU Suceava in mașina se aflau doua persoane, un barbat și o femeie, ambele inconștiente in urma impactului. Una dintre victime, barbatul, a fost incarcerata…

- Aseara, aproape de miezul nopții, la ieșirea din Pancota spre Seleuș a avut loc un accident de circulație. Un copil de 15 ani, pe o trotineta electrica a fost accidentat grav de un autoturism. Șoferul, un barbat de 40 de ani, a fugit de la fața locului dar s-a predat la poliție. Acesta era beat. […]…

- Socrul Prințesei Diana a murit la 26 de ani de la accidentul in care i-a murit fiul Mohammed Al Fayed, tatal lui Dodi Al Fayed, s-a stins din viața pe data de 30 august, la varsta de 94 de ani. Omul de afaceri egipteana avea o avere estimata la peste 900 de milioane de lire sterline. Acesta a fost proprietarul…