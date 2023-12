Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Capitanescu a facut parte din echipa lui Tudor Chirila la Vocea Romaniei 2023, iar vineri seara, 15 decembrie, tanara de 19 ani a caștigat trofeul și premiul de 100.000 de euro. Caștigatoarea a dezvaluit și ce va face cu o mica parte din banii pe care i-a caștigat.In finala „Vocea Romaniei”…

- Alexandra Capitanescu, din echipa lui Tudor Chirila, a castigat vineri seara cea de-a 11-a editie a emisiunii concurs Vocea Romaniei, difuzata de Pro TV, scrie Hotnews . Alexandra Capitanescu, in varsta de 19 de ani, a obtinut cele mai multe voturi din partea publicului, dupa ce a cantat melodia Alone…

- Alexandra Capitanescu a caștigat „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11 și marele premiu in valoare de 100.000 de euro. Iata cine este Alexandra Capitanescu, caștigatoarea „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11. In finala „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11, care a avut loc in seara aceasta, la Pro TV, patru finaliști…

- Finala Vocea Romaniei 2023, sezonul 11, are loc vineri, 15 decembrie, pe Pro TV. Cine s-a calificat in finala Vocea Romaniei 2023 și cine lupta pentru trofeu și marele premiu. Iata mai jos tot ce trebuie sa afli despre unul dintre cele mai urmarite show-uri de talente.Cand are loc finala Vocea Romaniei…

- Alexandra Capitanescu e printre cei 4 finaliști de la „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11. Tanara in varsta de 19 ani lupta pentru premiul cel mare al emisiunii de la Pro TV, premiu in valoare de 100.000 de euro.Patru concurenți se dueleaza vineri seara, de la 20.30, la Pro TV, in finala „Vocea Romaniei”…

- Finala Vocea Romaniei 2023, sezonul 11 are loc pe 15 decembrie la Pro TV. Patru concurenți vor lupta atunci pentru marele premiu al emisiunii, in valoare de 100.000 de euro. Aseara, semifinala de la Vocea Romaniei 2023 a fost un adevarat show muzical. Cei opt concurenți au facut scena sa vibreze, iar…

- Aseara a avut loc semifinala popularului show ”Vocea Romaniei”. aIn urma evoluției fiecarui semifinalist ramas in concurs, publicul din fața televizoarelor a decis cine sunt talentele care vor intra sub semnul competiției, in lupta catre trofeul ”Vocea Romaniei 2023”. Implicit Marele Premiu de 100.000…

- Semifinala Vocea Romaniei 2023 are loc in seara aceasta, de la 20.30, la Pro TV. Opt concurenți lupta pentru a ajunge in marea finala a show-ului, pe 15 decembrie. Voturile telespectatorilor au adus in semifinala Vocea Romaniei 2023 opt dintre concurenți, care sunt gata sa faca spectacol in aceasta…