Cine este Svetlana Krivonogikh, cunoscută drept „Stăpâna Rusiei” sau femeia care are cu Vladimir Putin o fiică secretă Svetlana Krivonogikh este o multimilonara din Rusia despre care se zvonește ca a fost imbogațita de Vladimir Putin. Cunoscuta drept „Stapana Rusiei”, Svetlana Krivonogikh are și o fiica secreta care ii seamana leit președintelui rus. Nu este clar in ce moment a inceput relația dintre Svetlana și liderul de la Kremlin, insa cert este ca cei doi se cunosc de pe vremea cand Putin era director FSB. De la menajera la multimilionara Inainte de a deveni multimilionara, Svetlana locuia intr-un aparatament umil din Sankt-Petersburg și a lucrat ca menajera intr-un magazin din oraș. Svetlana a studiat la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

