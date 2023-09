Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou sezon iUmor incepe pe 16 septembrie și va fi difuzat sambata, de la 20:00, la Antena 1, inca dinainte ca jurații sa ajunga pe scena show-ului, pentru ca, sub observația prezentatorilor, vor fi implicati in diferite jocuri cu miza importanta.Este vorba despre un joker ce poate influenta soarta…

- Antena 1 a pregatit o mulțime de surprize toamna aceasta pentru telespectatori. Astfel, un nou serial de comedie, ce ii are ca protagonisti pe Razvan Fodor, Liviu Varciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, este gata sa faca deliciul serilor care vor urma pentru fanii postului de televiziune. Despre ce…

- In ediția din aceasta seara, 10 septembrie, audițiile pe nevazute continua cu povești emoționante, dar și cu intalniri amuzante, iar in arena amuletelor se gatește italienește cu un al patrulea competitor hotarat sa le faca probleme Chefilor: Patrizia Paglieri.In aceasta seara, va fi distracție in platoul…

- Actrita italiana Antonella Lualdi, care a aparut in filmul „Columna”, a murit la varsta de 92 de ani. Potrivit agentiei de presa italiene Ansa, actrita a murit joi intr-un spital din regiunea Roma.

- Sorin Bontea a dansat pe mese dupa ce Nina Hariton a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 11. Concurenta din echipa lui a primit trofeul emisiunii și premiul in valoare de 30.000 de euro. Emoțiile au fost mari la finala „Chefi la cuțite”, sezonul 11 atat pentru finaliștii Paul Tudosescu, Nina Hariton…