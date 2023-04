Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproape doi ani, cantareața de muzica populara Ornela Pasare avea sa anunțe ca s-a casatorit in mare secret cu noul ei partener. Vedeta și-a refacut viața, iar artista vorbește la superlativ de barbatul care astazi o face cea mai fericita. Intr-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Ornela…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV din Romania. Vedeta este activa și in mediul online, acolo unde iși ține fanii curent cu lucrurile care i se intampla in viața de zi cu zi. Dupa ce, zilele trecute, Simona Gherghe a ajuns cu fiul ei la spital, unde au și ramas…

- Celebra Anca Dumitra a renunțat la statutul de burlacița și a decis sa-și puna pirostriile in urma cu trei luni de zile. Interpreta Geaninei din serialul Las Fierbinți s-a casatorit cu milionarul austriac Maferd Spendier. Cum arata partenerul de viața al actriței. Geanina din Las Fierbinți s-a casatorit…

- S-a pus pe slabit și a uitat sa se mai și opreasca! Monica Anghel a uimit publicul larg cu ultimele sale apariții, dupa ce a reușit sa scape de nu mai puțin de 30 de kilograme. Unii dintre internauți chiar au acuzat-o pe artista ca a exagerat și ca este de nerecunoscut acum. Sa fie, oare, așa?Aproape…

- Georgiana Lobonț a plecat la munte sa se relaxez, dupa scandalul cu divorțul și lansarea piesei sale, care se bucura acum de succes. Vedeta a refuzat sa raspunda la orice intrebare legata de divorțul pe care soțul sau a spus ca l-a inaintat, in schimb au aparut impreuna la televizor, mai fericiți ca…

- Succes romanesc impresionant pe scena de la „America’s Got Talent: All-Stars” din America! Ana Maria Margean (13 ani), vestita fetita ventriloc din Romania, care a castigat „Romanii au talent” in 2021, a uimit luni juriul international al competitiei de la Los Angeles si s-a calificat in finala prestigiosului…

- Delia Matache este, fara indoiala, una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Celebra cantareața a vorbit, de curand, in cadrul unui interviu, despre afecțiunea de care sufera. Cu ce probleme se confrunta vedeta și cum reușește sa la țina sub control, mai ales cand e in public.

- Monica Anghel a reușit sa slabeasca enorm și mulți se folosesc acum de imaginea ei. Artista a rabufnit dupa ce mai multe site-uri fantome ii folosesc pozele pentru a promova produse pentru slabit. Acum, Monica Anghel are 60 de kilograme și este mandra de silueta ei. Pentru a slabi, vedeta a urmat un…