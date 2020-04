Cine este și cum arată sora lui Kim Jong Un Kim Jong Un a devenit cunoscut de intreaga lume dupa ce a preluat conducerea Coreei de Nord. Insa nu același lucru se poate spune și despre sora acestuia, Kim Yo Jong, cea care se ocupa de imaginea fratelui ei și care, se poate spune, lucreaza din umbra. Potrivit People , Kim Yo Jong are in jur de 30 de ani, este casatorita și se afla la conducerea celui mai mare partid politic din Coreea de Nord. Tot ea este confidenta fratelui ei și omul de incredere al acestuia. De asemenea, se așteapta ca aceasta sa preia conducerea țarii in momentul in care Kim Jong Un va deceda. Cine este Kim Yo Jong Kim… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mereu aranjate, la moda și intotdeauna cu un make-up de excepție. Doar ca acum, in izolare, vedetele și-au aratat „adevarata fața”. Considera ca nu mai au nevoie de make-up, daca tot nu se duc nicaieri. Insa tot au postat pe rețelele de socializare mai multe imagini in care apar naturale. Iar unele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- Casa de moda Chanel și-a lansat, in cadrul Paris Fashion Week, noua colecție de toamna-iarna 2020/2021. Pentru aceasta noua colecție a Chanel, Virginie Viard s-a inspirat dintr-o fotografie din 1980 cu Karl Lagerfeld și muza lui de atunci, Anna Piaggi. In timpul show-ului, unele modele au intrat pe…

- Givenchy și-a lansat colecția de toamna-iarna 2020/2021 in cadrul Paris Fashion Week. Casa de moda s-a inspirat pentru aceasta colecție din anii 1970 și de la artiști porecum Helena Almedia. In acest show au dominat siluetele minimaliste și croielile elegante și elaborate. Potrivit Agerpres , Waigt…

- Prințul Harry și Meghan Markle au pus ochii pe o vila de 7 milioane dolari, in Malibu. Cei doi vor sa se mute in California pentru a fi mai aproape de mama ducesei, Doria Ragland. In prezent, ei locuiesc in Canada. Potrivit Daily Mail , cuplul și-ar dori sa se mute intr-o casa spectaculoasa, deținuta…

- Elton John, in varsta de 72 de ani, are probleme de sanatate. Artistul și-a pierdut vocea in timpul unui concert susținut la Auckland, Noua Zeelanda, și a parasit scena. Legendarul cantareț se afla pe scena de aproape doua ore in momentul in ca s-a oprit brusc, in timpul pisei „Daniel”, și s-a aplecat…

- Dupa o gala plina de evenimente surprinzatoare urmeaza o petrecere de neuitat. Așa a fost și Vanity Fair Party, petrecerea organizata imediat dupa incheierea galei Oscar 2020. Și daca celebritațile au aratat spectaculos pe covorul roșu, nici la petrecere nu s-au lasat mai prejos și au aparut in ținute…

- Pamela Anderson, in varsta de 52 de ani, s-a desparțit de soțul ei, Jon Peters (74 ani), la doar 12 zile de cand s-au casatorit in secret. Actrița a confirmat desparțirea pentru CNN : „Am fost emoționata de caldura cu care a fost intampinata uniunea mea cu Jon. Am fi foarte recunoscatori pentru susținerea…