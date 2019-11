Cine este Roby, cainele care il cauta pe copilul disparut din Pecineaga. In cat timp a gasit o alta persoana disparuta

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii sibieni cauta o minora de 13 ani a carui disparitie de la domiciliu a fost sesizata de catre mama. Fata a plecat inca de luni dupa-amiaza si nu a revenit. Cetatenii care pot oferi informatii sunt rugati sa apeleze 112.

- O fata de 13 ani este cautata de polițiști dupa ce a plecat de acasa de doua zile, din localitatea Crucea, județul Constanța, potrivit Mediafax.Politistii din Constanța au fost sesizati ca Alexandra Georgiana Nițu de 13 ani, din localitatea Crucea, a plecat de acasa in urma cu doua zile și…

- De la Centrul Chinologic "Aurel Greblea" din Sibiu, cainele Nah a ajuns la Politia de Frontiera Suceava, cand inca nu avea un an, mai intai la Sectorul Politei de Frontiera Vicovu de Sus, iar apoi, din anul 2012, la Sectorul Politiei de Frontiera Siret, unde a facut echipa cu agentul de politie Dorin…

- Nah, un caine politist de frontiera, in varsta de 10 ani, specializat in detectarea produselor din tutun, a fost achizitionat, la pensionare, de politistul conducator care i-a fost alaturi in ultimii ani, a precizat, miercuri, intr-o informare remisa AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la disparitia unei minore in varsta de 16 ani, din comuna Beidaud, judetul Tulcea, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ), potrivit Agerpres.Conform sursei citate, la data de 1 iulie a. c,…

- Politistii din Sibiu cauta, sambata seara, un sofer care a intrat cu masina intr-un camion stationat si a fugit. In autoturism se afla si un pasager care initial a fugit de la locul accidentului, ulterior revenind si anuntand incidentul. Barbatul a fost ranit, fiind transportat la spital.

- O persoana este cautata de salvatori dupa ce ar fi disparut in Dunare, in dreptul orasului Harsova, zona Santierului Naval.La fata locului intervin opt scafandrii cu o ambarcatiune si o alta ambarcatiune de la Garda de Coasta. Totodata, se deplaseaza statia Harsova intervin cinci salvatori.Persoana…

- In urma cu putin timp, s a produs un accident in localitatea Stupina, pe DN2A.Pietonul implicat in accident se afla in stare de inconstienta.La fata locului, s a deplasat echipajul de prim raspuns SMURD B Harsova si o autospeciala de stingere cu modul de prim ajutor.Persoana este constienta, cooperanta.…