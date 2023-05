Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție, o noua confruntare incendiara in bucataria celebrului show culinar de la Antena 1. Chef Sorin Bontea a folosit prima amuleta la „Chefi la Cuțite” și a creat haos in randul concurenților. Noile reguli au adus probleme mari pentru Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Chef Sorin Bontea…

- In timpul uneia dintre degustari, Florin Dumitrescu a intrat intr-un joc de mima și acesta a fost momentul in care a facut o dezvaluire neașteptata despre el, in sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1.

- Buzoianca Ana Maria Mircea și-a reprezentat cu cinste business-ul pe care il are impreuna cu soțul ei, la show-ul culinar „Chefi la Cuțite”, propunandu-le juraților cu un preparat specific din zona Buzaului. In varsta de 35 de ani, buzoianca administreaza Dacia Romanian Dining, un restaurant care a…

- Chef Sorin Bontea a facut confesiuni dureroase despre trecutul sau in ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 2 mai 2023. De asemenea, Ioana Clemansa Sandu-Alexe i-a uimit pe chefi cu dezvaluirile sale emoționante.

- In ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1, Dumitru Paul Tudosescu a devenit cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu. Cine este concurentul și ce dezvaluiri neașteptate a facut despre el.

- O tanara, in varsta de 35 de ani, a impresionat juriul in emisiunea "Chefi la cuțite" cu un preparat inedit. Ana Maria Mircea a gatit taieței cu babic de Buzau și branza de Horezu. Femeia administreaza un restaurant de top in orașul natal.

- In ediția 10 a emisiunii Chefi la Cuțite cei trei chefi au avut parte de momente gastronomice unice și preparate absolut delicioase. De asemenea, aceștia au avut de jurizat un concurent care a reușit sa obțina centura verde in gastronomia japoneza.

- Iulia Ponor și Mariana Popa au fost o surpriza pentru chefi. Modelele OnlyFans au gatit supa crema de dovleac și ciuperci, iar cei trei jurați au ramas fara cuvinte cand au aflat cu ce se ocupa. Ele au reușit sa obțina 3 cuțite și sa mearga mai departe in competiție.