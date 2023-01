Cine este omul de afaceri din Iași, campionul subvenților APIA în 2022 Catalin Mihalache, patronul producatorului de carne de pasare Fermador, este omul de afaceri din Iași care a primit cele mai mari subvenții de la APIA, in suma de 6,1 milioane de lei, pentru anul de cerere 2022. Fermador, fosta Rom Trading Company, deține mai multe ferme de pasari cu efective de 4 milioane de pui, un abator la Podu Iloaiei cu o capacitate de abatorizare de 10 milioane de capete pui pe an, stație de incubație și o rețea de 21 de magazine in mai multe orașe din zona Moldovei. In anul 2021, Fermador a avut o cifra de afaceri de circa 151 milioane lei (30 milioane euro), profit de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

