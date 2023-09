Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Vaslui a admis sambata, 23 septembrie, solicitarea DNA Iași și a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele lui Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Judeațean Vaslui.Liderul local PSD a fost prins in flagrant, vineri seara, cand primea o mita de 1,25 milioane de lei,…

- Un al doilea individ a fost reținut de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in cadrul anchetei privind presupusa corupție legata de președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu. Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, acest expert este acuzat de luare de mita și…

- Apar dezvaluiri despre cum l-a prins DNA in flagrant pe Dumitru Buzatu. Potrivit ziarului Libertatea , președintele CJ Vasluia fost tradat la o partida de pescuit de omul lui de casa, Farmazon, regele asfaltului din Vaslui. Afaceristul Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei drept Farmazon și regele…

- Baronul de Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost denunțat la DNA de un om de afaceri din Cluj și apoi reținut de procurori in flagrant pentru 24 de ore, sub acuzațiile de luare de mita și trafic de influența.Procurorii spun ca mita a fost ceruta de la Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei drept Farmazon și…

- Statistica prezentata de INS a analizat cheltuielile romanilor in anul 2022. Rezultatele acesteia prezinta diferențe notabile intre regunile Romaniei. Aceste diferențe regionale in cheltuieli pot fi influențate de o varietate de factori, cum ar fi clima, nivelul de trai, tipul de munca și preferințele…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo Cod roșu, portocaliu și galben de canicula, care vizeaza 28 de județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod roșu este valabila pe tot parcursul zilei de 26 iulie. In județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Braila, Galați, vestul județului Constanța…