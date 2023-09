Stiri pe aceeasi tema

- Specialiști din cadrul Direcției de Asistența Sociala Deva vor participa, joi, 7 septembrie 2023, la un program de pregatire, organizat la Adapostul de urgența pe timp de noapte Deva și destinat persoanelor implicate in intervenția de urgența in cazurile de violența domestica la nivelul comunitaților…

- Primaria Timișoara a anunțat ca, dupa un an și jumatate de interimat, Emese Esztero a caștigat concursul pentru postul de director general al Direcției de Asistența Sociala (DAS) a Municipiului Timișoara. Concursul a fost anunțat acum cinci saptamani. Esztero Emese lucreaza in cadrul Direcției de Asistența…

- Cauza este disjunsa din dosarul fostului director al Agentiei Romane pentru Salvarea Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM , Daniel Manole. Reamintim ca tot in legatura cu acest dosar, la inceputul anului, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus…

- Conducerea CNAIR a comunicat cine va ocupa posturile de director general și de director al direcției economice pentru urmatorii patru ani. Hotararea Consiliului de Administratie a1 C.N.A.I.R. — S.A. nr. 10 din 11.07.2023 Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii…

- „Inspectia Sanitara de Stat - am cerut un raport tintit pe judetul Ilfov, pentru ca acolo au fost acum problemele - aceste centre au fost verificate in cursul acestui an, nu au gasit nimic. Maine o sa il chem pe domnul director de la Directia de Sanatate Publica Ilfov sa discutam despre aceste lucruri.…

- Fostul șef al Directiei stabilitate financiara din BNR, Eugen Radulescu, critica faptul ca sectorul IT are printre cele mai mari venituri din economie și totuși beneficiaza de eliminarea impozitului pe venit, iar oamenii din industrii care beneficiaza de eliminarea CASS se bucura de asistenta sanitara…

- Decizia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) de a amenda bancile pentru modalitatea de calcul al ratelor la creditele acordate persoanelor fizice reprezinta „un monument de ignoranta”, arata șeful Directiei stabilitate financiara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, Eugen…

- Paradoxuri in Maramureș. In anul in care s-au confirmat cele mai multe cazuri de coronavirus in Maramureș in trei ani de pandemie, am avut cel mai mic numar de vaccinari impotriva COVID-19. Carmen Sima, directorul Direcției de Sanatate Publica Maramureș, a facut publice o serie de informații interesante…