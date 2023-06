Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Ionuț Gheorghe s-a casatorit sambata cu iubita lui, Alexandra. Dupa ce a caștigat Cupa Romaniei, jucatorul lui Sepsi a avut parte de un nou alt moment emoționant. S-a casatorit cu iubita lui Alexandra. +1 FOTO Fotbalistul și Alexandra sunt impreuna de mai mulți ani, iar la inceputul anului…

- Marian Buda este intr-o relație cu o tanara pe nume Dana. Dupa ce a facut publica noua sa poveste de iubire, in urma divorțului de Andreea, acesta se afla in centrul atenției fanilor emisiunii. Cum au observat ca o alinta pe tanara din viața lui.

- Theo Rose se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, iar in curand, artista va deveni pentru prima oara mama. Pana atunci, vedeta iși ține la curent fanii cu tot ceea ce face, iar de data asta, le-a dezvaluit ce i-a spus doctora atunci cand a intrebat-o cand va naște.Theo Rose e pregatita sa nasca,…

- Viorel Bogațeanu și Andreea au divorțat in urma cu doar cateva zile, dupa ce vestea ca s-au separat a șocat o țara intreaga. Finul Anamariei Prodan a vorbit despre momentul in care a aflat ca este inșelat de fosta soție, cu care a avut o relație de șapte ani. De asemenea, artistul ar avea dovezi pentru…

- Alex Leonte traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Manuela Lupașcu. Puțini știu, insa, cum a cucerit-o el pe iubita lui, iar in exclusivitate pentru Xtra Night Show, nepotul lui Nea Marin a povestit totul cu lux de amanunte. Iata ce declarații a facut el in cadrul emisiunii!

- Bogdan Ionescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a luat inima in dinți, iar in urma cu doar cateva zile, de Paște, și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi se pregatesc acum și de pasul cel mare, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, Bogdan Ionescu ne-a marturisit cum a pregatit momentul cererii,…

- George de la Mireasa sezon 6 are o noua iubita. Fostul concurent al show-ului matrimonial de la Antena 1 a postat un clip cu partenera sa și foștii colegi de competiție s-au grabit sa-l felicite.