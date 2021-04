Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a avut loc pe data de 16 februarie 2021, in centrul municipiului Constanta, pe bulevardul Mamaia.IntroSimona Stoica, femeia din Constanta care a murit, la jumatatea lunii trecute, dupa ce a cazut de la balconul in flacari, ar fi implinit azi 57 de ani.In continuare, procurorii militari din…

- Un tanar din Constanța, indurerat de moartea tatalui sau, decedat acum doua zile din cauza coronavirusului a ieșit la geam și le-a reproșat celor care protesteaza ca nu ințeleg boala numita Covid-19. Barbatul le-a spus acestora ca tatal sau a decedat de Covid-19 in urma cu 2 zile, dar aceștia i-au raspuns…

- Despre aceasta a anunțat administrația IMSP Spitalul Raional Cahul pe pagina sa de Facebook. Cu profunda tristețe și durere in suflet anunțam decesul colegului nostru, Țariuc Mihail, medic chirurg, specialist de categorie superioara, șeful secției Chirurgie septica. Colectivul Spitalului Raional Cahul…

- Artista Alexandra Stan (31 de ani) a parasit recent competiția Survivor Romania 2021. Medicul show-ului a confirmat ca artista nu mai era apta din punct de vedere fizic și psihic pentru a ramane in competiție. Știai ca el a fost primul iubit al Alexandrei Stan? Este un celebru artist roman Revenita…

- Femeia din Constanța care a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia, in timp ce incerca sa scape dintr-un incendiu puternic care ii cuprinsese apartamentul, a murit. Din imagini se observa faptul ca femeia a incercat sa se agațe de balcon, dar a cazut in gol de la etajul 6. Imagini șocante cu…

- Serghei Maksimisin, unul dintre medicii principali care i-au acordat primul ajutor si l-au tratat anul trecut pe Alexei Navalnii la spitalul din Omsk, imediat dupa ce opozantul rus a fost otravit, a murit subit, informeaza CNN. Maksimisin, care avea 55 de ani, a fost medicul sef-adjunct al spitalului…

- Șeful Unitații de Primiri Urgente a unui spital din Brescia, Italia, este in arest dupa ce ar fi provocat intenționat decesul a doi bolnavi de Covid-19, relateaza La Repubblica . Șeful Unitații de Primiri Urgente a Spitalului Montichiari din Brescia este acuzat ca a administrat intenționat anestezice…

- Un grav accident rutier a avut loc, in comuna Borcea, judetul Calarasi, pe DN 3B, in urma coliziunii dintre doua autovehicule. Plutonierul adjutant sef Tataranu Stefan Ovidiu, purtatorul de cuvant al I.S.U Barbu Stirbei al judetului Calarasi, spune ca trei victime au avut nevoie de ingrijiri si din…