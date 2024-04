Maria, o femeie in varsta de 38 de ani, a murit impreuna cu fatul pe care il purta in pantece, la 24 de ore de la internarea la Maternitatea din Bacau.Femeia in varsta de 38 de ani a murit impreuna cu fatul sau, dupa ce a mers la Spitalul Judetean Bacau, pentru ca avea dureri.Sotul femeii acuza spitalul nu a ingrijit-o si a lasat-o nesupravegheata o zi intreaga. Barbatul a facut mai multe plangeri la Colegiul Medicilor, la Politie, dar si la Ministerul Sanatatii. El a precizat faptul ca s-au chinuit foarte mult sa aiba acest copil. Au facut fertilizare in vitro.Caz tras la indigo dupa povestea…