Stiri pe aceeasi tema

- Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si Covid. Acum, femeia nascuta in California este cea mai in varsta persoana in viata din lume, scrie The Guardian. Morera, in varsta de 115 ani, a devenit cea mai in varsta persoana cunoscuta…

- Maria Branyas Morera este cea mai in varsta persoana in viata din lume. Femeia a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si Covid. Batrana are 11 nepoti si 13 stranepoti. Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de…

- Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si Covid. Acum, femeia nascuta in California este cea mai in varsta persoana in viata din lume, scrie The Guardian. Morera, in varsta de 115 ani, a devenit cea mai in varsta persoana cunoscuta in…

- Ofiteri de informatii rusi au dirijat un grup de extremisti de dreapta, adepti ai suprematiei albe ruse, sa desfasoare o campanie cu scrisori-capcana care au fost trimise in Spania la sfarsitul anului trecut, vizandu-l pe prim-ministru, ambasadele americana si ucraineana, precum si Ministerul spaniol…

- O strabunica din Spania in varsta de 115 ani, nascuta in Statele Unite, este probabil decana de varsta a planetei, a declarat un consultant al Guinness World Records, miercuri, la o zi dupa ce calugarita franceza cunoscuta ca sora Andre, care detinea acest titlu, a incetat din viata la varsta de 118…

- O strabunica din Spania in varsta de 115 ani, nascuta in Statele Unite, este probabil decana de varsta a planetei, a declarat un consultant al Guinness World Records, miercuri, la o zi dupa ce calugarita franceza cunoscuta ca sora Andreacute;, care detinea acest titlu, a incetat din viata la varsta…

- O femeie din Spania, in varsta de 115 ani, ar putea fi declarata cel mai in varsta om al planetei. Maria Branyas Morera s-a nascut in Statele Unite, iar de 20 de ani locuiește intr-un camin de batrani din nord-estul Spaniei. Titlul de decan de varsta, neconfirmat inca oficial de reprezentanții Guinness…

- Marcel Ciolacu apare pe site-ul Internaționalei Socialiste cu o scrisoare de intenție prin care iși anunța candidatura pentru un post de vicepreședinte. Ciolacu susține in scrisoarea menționata faptul ca vrea sa „maximizeze” influența socialiștilor in intreaga lume.In total, vorbim de 36 de vicepreședinți.Pentru…