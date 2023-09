Solutia in rezolvarea problemei atacurilor ursilor in gospodariile oamenilor ar putea fi “exportarea” ursilor in alte tari europene, in zone impadurite, sustine deputatul PNL de Buzau Gabriel Avramescu. Judetul Buzau se numara printre zonele din țara care se confrunta cu numeroase probleme generate de ursi, care au coborat in zonele populate, inclusiv in apropiere de municipiul resedinta de judet. Parlamentarul liberal Gabriel Avramescu spune ca trebuie luate masuri urgente pentru a proteja oamenii de fiarele salbatice, iar una dintre ele ar putea sa fie relocarea animalelor in alte state europene.…