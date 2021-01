Cine este Kaja Kallas: Portretul primei femei-premier din Estonia Noul guvern al Estoniei a fost investit marti, iar Kaja Kallas a devenit oficial prima femeie-premier din aceasta tara. Acest lucru s-a intamplat dupa ce guvernul precedent a demisionat din cauza unui scandal legat de coruptie, potrivit dpa. Kaja Kallas si noul sau cabinet de ministri au primit votul parlamentului marti dimineata, dupa ce Kallas a fost nominalizata oficial de presedintele Estoniei, Kersti Kaljulaid. “Exista posibilitatea de a transforma raul in bine. Aceasta este o importanta oportunitate”, a spus Kaljulaid in timpul nominalizarii. Kaja Kallas, 43 de ani, avocata si fiica fostului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

