Ianis Hagi are șanse mari sa plece de la Glasgow Rangers, in aceasta vara. Aberdeen, Espanyol și Galatasaray și mai nou Lecce sunt echipele interesate de internaționalul roman. Lucrurile nu sunt insa deloc simple pentru ca jurnaliștii au aflat ca cei care conduc gruparea din Scoția s-au razgandit și nu mai vor sa-l vanda. Ianis […] The post „Cine este Ianis Hagi?”. Rasturnare de situație spectaculoasa in privința transferului jucatorului roman de la Glasgow Rangers appeared first on Playtech Știri .