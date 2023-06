Stiri pe aceeasi tema

- Cei cinci pasageri ai submersibilului disparut in apropierea epavei Titanicului sunt considerati morti, a anuntat joi compania OceanGate, organizatoare expeditiei, potrivit AFP citat de Agerpres.roApreciem in prezent ca patronul nostru Stockton Rush, Shahzada Dawood si fiul sau, Suleman, Hamish Harding…

- Cele cinci persoane aflate la bordul Titan erau miliardarul britanic Hamish Harding, exploratorul francez Paul-Henri Nargeolet, directorul executiv și fondatorul OceanGate, Stockton Rush, omul de afaceri britanic Shahzada Dawood și fiul sau, Suleman.Familiile au fost anunțate de moartea pasagerilor,…

- Garda de Coasta a SUA a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa, ca submersibilul Titan ar fi suferit cel mai probabil o implozie si ca toti pasagerii sunt morti. "Campul de resturi este in concordanta cu o implozie catastrofala a navei", a declarat contraamiralul John Mauger, la scurt timp…

- Cele mai negre temeri se confirma. Resturile observate in apropierea epavei Titanicului aparțin submersibilului Titan, disparut duminica. Pasagerii sunt morți, considera Garda Coasta a SUA și OceanGate, compania proprietara a submersibilului. OceanGate a comunicat: ”Credem acum ca CEO-ul nostru Stockton…

- Un „camp de resturi” a fost descoperit in timpul cautarilor submersibilului Titan de catre un vehicul submarin controlat la distanta (ROV), in apropiere de Titanic, anunta Paza de Coasta americana, relateaza BBC News. „Cadrul de aterizare si un capac din partea din spate a submersibilului” Titan fac…

- Societatea OceanGate, proprietara submersibilului Titan, dat disparut, crede ca pasagerii sunt morti, relateaza BBC News.„Credem acum ca CEO-ul nostru Stockton Rush, Shahzada Dawood si fiul sau Suleman Dawood, Hamish Harding, si Paul-Henri Nargeolet, din pacate au disparut”, anunta OceanGate intr-un…

- Drama cu repetiție la Titanic. Soția directorului executiv al companiei OceanGate si pilotul de la bordul submersibilului Titan este descendenta unui cuplu care si-a pierdut viata la bordul celebrei nave Titanic. The New York Times relateaza ca Wendy Rush este o strastranepoata a magnatului comerțului…

- Salvatorii care au folosit un sonar pentru a cauta submersibilul cu cinci persoane la bord au detectat sunete de „bubuituri” subacvatice in Atlanticul de Nord. Nava a disparut in urma cu 3 zile. Informația a aparut in presa, citand comunicari ale guvernului american. Revista Rolling Stone, prima care…